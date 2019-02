Videoclip carnavalskraker over ‘kutkeeper’ Achilles’29 opgenomen in Beers

Gennep en Sint Anthonis verbieden plastic confetti, andere gemeenten staan het nog toe

6:58 Sint Anthonis / Gennep - Carnaval vieren is de teugels los gooien. Binnen de bandbreedte uit de band springen en de boel even op zijn kop zetten. Maar het milieu mag daar niet nodeloos onder lijden. Daarom verbieden sommige gemeenten in deze regio plastic confetti.