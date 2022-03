Vijf dagen lang ging iedereen los in dit café in Cuijk, nu zit het personeel thuis met corona: ‘Hopelijk komen we hier een beetje goed doorheen’

En carnaval dan? ‘Wij blazen nog niks af’, zeggen ze in Gennep, en in de Achterhoek hopen ze op juni

DIDAM/GENNEP - De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden hoop voor de carnavalsvierders. ,,We wachten af, maar zijn optimistisch. We blazen in elk geval nog niks af.’’

26 januari