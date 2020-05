Vlammen slaan uit auto in Cuijk, brandweerlieden vinden sporen van brandstichting

Hergebruik textiel ligt groten­deels stil: oproep oude kleding thuis te bewaren

28 april SINT ANTHONIS - Hergebruik van textiel is op dit moment door de coronacrisis niet of nauwelijks mogelijk. Ingezameld textiel wordt niet verwerkt waardoor een grote textielafvalberg dreigt te ontstaan. Daarom vraagt Sympany, een van de grote inzamelaars, of mensen hun oude textielspullen thuis willen opslaan.