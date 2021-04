Voetganger (83) zwaargewond door aanrijding met motorscooter: roekeloze bestuurder was op de vlucht voor politie

KATWIJK - De voetganger die woensdagmiddag is aangereden door een motorscooter in Katwijk (Noord-Brabant) is een 83-jarige man. Het slachtoffer raakte zwaargewond door het ongeluk, dat veroorzaakt werd door een bestuurder die eerder op de vlucht was geslagen voor de politie.

De bestuurder reed even daarvoor roekeloos over de A73, laat de politie vrijdag weten. Zo reed hij over de middenberm en de vluchtheuvel. De politie zette daarom de achtervolging in. Een stopteken van de agenten werd genegeerd door de bestuurder, waarna hij er snel vandoor ging.

Botbreuken in borstbeen en gezicht

Niet veel later hoorden de agenten dat er een ongeluk was op het fietspad langs de Nielt bij Katwijk, vlakbij Cuijk en de Kraaijenbergse Plassen. Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door de op de vlucht geslagen bestuurder op de motorscooter.

Het 83-jarige slachtoffer is door de ambulance zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De man heeft meerdere botbreuken in het borstbeen en gezicht opgelopen door de aanrijding. Verschillende omstanders zagen dat de bestuurder van de motorscooter er opnieuw vandoor ging. Hij liet zijn motorscooter in de berm liggen.

Getuigen gezocht

De politie laat weten dat het verlaten van een plaats van een verkeersongeval strafbaar is. Het kan leiden tot taakstraffen en zelfs een gevangenisstraf van enkele maanden. Ook kan het rijbewijs worden afgenomen en kan de rechter hier geldboetes voor opleggen.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk. Zo hoopt de politie een duidelijk beeld te krijgen over wat er is gebeurd. Wie tips heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.