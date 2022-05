Voor Jill (42) gaat het gezin boven alles: ‘De geboortedata van mijn kleinkinderen moeten er nog bij’

‘Meer haast graag met bouw van woontoren, Cuijk kampt met grote woningnood’

CUIJK - De gemeente Land van Cuijk moet snel duidelijkheid geven over de wens voor de bouw van een dertien á veertien verdiepingen tellende woontoren in Cuijk, met onderin winkels aan de Maasboulevard in Cuijk. Komt die duidelijkheid er niet op korte termijn, dan is dat gezien de grote woningnood een gemiste kans.

20 april