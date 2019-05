Vrachtwagen belandt in sloot langs A73 bij Haps

Groesbeke­naar moet cel in voor verduiste­ren van aanhanger en steigerma­te­ri­aal in Cuijk

9 mei DEN BOSCH - Een 38-jarige man uit Groesbeek is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot twee weken cel wegens verduistering van een aanhangwagen en steigermateriaal. De Groesbekenaar ging begin oktober 2018 naar Cuijk om de spullen te huren voor een klus in Duitsland. Hij bracht de aanhangwagen en het steigermateriaal, met een waarde van ruim 3000 euro, nooit terug.