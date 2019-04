Vrachtwagen belandt op zijkant bij botsing, vertraging op A73

video Hapse Mariamolen een paar maanden vleugellam

15:34 HAPS - Daar hingen ze in de lucht, de stalen roeden en later ook de gietijzeren askop. Ze werden donderdagochtend naar beneden gehaald. De askop, waar de wieken in vastzitten, van de Mariamolen in Haps was dusdanig weggeroest dat verder draaien onverantwoord was. Voor de roeden geldt dat ze er zo slecht aan toe waren dat opknappen duurder zou zijn dan vervangen.