Vrees voor tekort aan vrijwilligers op stembureaus blijkt onterecht, al kan Cuijk wel hulp gebruiken

Dat blijkt uit een uitgebreide rondgang van De Gelderlander.



Sommige gemeenten hebben zelfs al hun roosters rond. Dat is opvallend. Eind vorig jaar werden nog zorgen geuit over de vele extra stembureaumedewerkers die nodig zijn in tijden van corona. Om drukte op één moment te voorkomen, moeten gemeenten op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart bijvoorbeeld al een aantal stembureaus open hebben.



Daarnaast moet elk lokaal over zeker één extra medewerker beschikken om de coronamaatregelen, waaronder de eventuele reiniging van stempotloden, in de gaten te kunnen houden. Vrijwilligers krijgen daar een speciale online training voor. En dat terwijl gemeenten vreesden dat veel ouderen zich dit keer weleens niet zouden willen inzetten op het stembureau vanwege hun angst voor het virus.