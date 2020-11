Vrije Markt Cuijk stopt, na dit jaar is het over en uit

'Wamel' niet bang voor heropening Cuijkse Vrije Markt

1 augustus WAMEL/CUIJK - Er komt geen uittocht van standhouders op de Vrije Markt in Wamel, wanneer de veel grotere concurrent in Cuijk over twee jaar weer vol in bedrijf is. Veel ondernemers laten in gesprekken weten liever in Wamel te blijven, zegt een woordvoerder.