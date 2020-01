Vrijwilligers trekken stekker uit VierdaagseFeest Cuijk: het is niet meer te doen

Weer een ongeluk op de A73 richting Nijmegen; geen gewonden

6 januari LINDEN - Op de A73 bij Linden is maandagochtend een aanrijding geweest tussen een bestelbus en een auto. Daarbij raakte niemand gewond. Het was het derde ongeluk op dit stukje snelweg die ochtend. In de ochtendspits kantelde een vrachtwagen en was er een kettingbotsing.