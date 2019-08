Vrouw gebruikt invalidenparkeerkaart van overleden persoon: boete 380 euro

Toen ze daarover werd aangesproken door de politie, toverde ze de kaart tevoorschijn. Ze liet die snel even zien om de kaart vervolgens weer weg te stoppen.



Voor de agenten reden om de parkeerkaart eens goed te bekijken. De vrouw stribbelde wat tegen maar gaf de kaart toch.



Al snel werd duidelijk wat er mis was. De kaart was in januari vorig jaar verlopen en bleek te zijn van een persoon die al overleden was. Voldoende reden voor een forse boete.



Onderzoek op het politiebureau wees verder uit dat de kaart op verschillende punten was vervalst. Volgens de politie kan de bestuurster daarom ‘nog wat verwachten’.