Waar kan een kerncentrale komen in Brabant? TNO doet studie in opdracht provincie

vrijdaginterview Ineke Janssen is al 66 jaar op ontdek­kings­reis: ‘Op mijn 60ste werd ik vrij’

9 oktober CUIJK - Ze hoopt dat haar tentoonstelling in november in Nijmegen door kan gaan, want ja, corona. Fotografe Ineke Janssen uit Cuijk heeft haar ingelijste foto's al thuis klaarstaan. ‘Kijken over de grens - Vrouwen’ heet de expositie. Janssen ten voeten uit.