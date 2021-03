Waarom Karin agressief kan worden van een wekker en een zak chips: ‘Je weet je helemaal geen raad’

Op deze plekken in Cuijk keren de woonwagens terug

24 februari CUIJK - Woonwagenbewoners mogen vanaf volgend jaar op twee plekken in de gemeente Cuijk in te huren woonwagens gaan wonen. Voormalige woonwagenstandplaatsen aan de Gansakker tussen Cuijk en Katwijk en aan de Venstraat in Beers worden in 2022 nieuw leven ingeblazen.