Wanroijse Vivian gaat in Cuijk voor het vakantiegevoel zorgen: ‘Ik was direct dolverliefd op deze plek’

Dronken man uit Gennep stuurde dreigende berichtjes over Cuijkse ex-vrien­din: ‘Ik pak haar’

27 juli DEN BOSCH/CUIJK - Een 53-jarige man uit Gennep stuurde tijdens een dronken bui in mei 2019 dreigende berichten over zijn Cuijkse ex-vriendin naar een wederzijdse kennis. ,,Ik pak haar”, schreef de man via Facebook-messenger. ,,Of ik zelf dood ga, maakt me niet uit, maar ik pak haar.”