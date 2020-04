Wat doen we op de dag dat alles weer mag? Dit schreven jullie: ‘Een wijntje, als het kan in de zon’

,,Als alles voorbij is, houd ik jullie een tijdje in quarantaine met chips, cola, spelletjes en dikke knuffels.’’ Lees deze en een greep uit al die andere reacties. En hou vol, want de dag waar we met zijn allen naar verlangen duurt nog even, maar komt er zeker.

Laven aan omhelzingen

Vlak voor het coronavirus ons land binnenkwam hebben we afscheid moeten nemen van onze zoon. In augustus hebben we zijn 28ste verjaardag gevierd met een Kanker Groot Feest. Met veel familie en vrienden, één grote reünie voor jong en oud.



Vijf maanden later is hij overleden en hebben we met honderden een afscheidsviering gehouden. Wat ben ik daar dankbaar voor!



Wat heb ik me kunnen laven aan alle warme omhelzingen, waaruit een gevoel van intense verbondenheid sprak. Die knuffels hebben me op de been gehouden, en ik mis ze nu in deze tijd. Het eerste wat ik ga doen: knuffelen.

Janny van de Donk (60), Escharen