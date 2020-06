Wat moet iemand in Haps toch met veertig (veer-tig) alpaca’s?

Er bestaan alpacapantoffels. Alpacamokken. Truien van alpacawol natuurlijk, maar ook alpacapyjama's en alpaca-avatars voor je online profielen. Alpaca's zijn in en dus zijn alpaca's overal. Je kunt met alpaca's knuffelen, je kunt met alpaca's wandelen. ,,Yoga tussen de alpaca's. Dat bestaat ook.’’ Maar Van Daal weet: het is onzin. ,,Alpaca's zijn vluchtdieren. Net als herten.’’

Niet te dichtbij

Vlees dan maar?

Draait hij er dan heimelijk worst van? Nee, ook dat zit er niet achter: ,,Slachten, daar ben ik fel tegenstander van. Er is al meer dan voldoende vlees. Het schijnt niet eens lekker te zijn.’’



Rest nog die andere belangwekkende kwestie: zeg je alpàca of àlpaca? ,,Daar zijn de meningen over verdeeld’’, zegt Van Daal, die heel open is over zijn positie in het klemtoondebat.



,,Ik zeg alpàca.’’