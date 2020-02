Water in Maas stijgt hard, veer uit de vaart

De hoge waterstanden worden veroorzaakt door overvloedige regenval in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn, zoals in Zuid-Duitsland en de Franse Vogezen. Het Waterschap Limburg nam vandaag al verscheidene maatregelen: zo lopen er dijkwachtencontroles, zijn er pompen geplaatst en is een demontabele waterkering in Arcen opgebouwd.



Ook Waterschap Rijn en IJssel - dat zaterdag het hoogste punt (13,5 à 14 meter) in de Rijn bij Spijk verwacht - houdt extra controles op de dijken.



Volgens Ton Paulus van het gelijknamige veerbedrijf dat onder meer ponten tussen Cuijk en Middelaar en Huissen en Loo heeft varen, worden de meeste veerverbindingen morgen of overmorgen opgeheven. ,,En dat komt maar sporadisch voor.’’ Hij hoopt nog wel morgenochtend scholieren en werkverkeer over te kunnen zetten.



Heel stuk minder

Volgens Paulus, die al 50 jaar in het bedrijf zit, hield hij er vroeger rekening mee dat de veren er gemiddeld 2,5 week per jaar uit lagen.



,,Maar sinds de hoogwaterperiodes van 1993 en 1995 is dat een heel stuk minder geworden.’’ Het veer in Cuijk en die verder richting zuiden zullen waarschijnlijk in de loop van morgen gestremd worden. ,,Huissen-Loo hoop ik tot vrijdag in de vaart te kunnen houden.’’