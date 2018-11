Weer een storing op de Maaslijn: ‘dit wordt echt te gek’

En het blijft maar droog in Brabant

16 november LANDHORST - Het blijft maar droog. Normaal gesproken valt er in de herfst gemiddeld 205 mm neerslag. Nu is dat van september tot heden minder dan de helft. In Sint Anthonis is in de afgelopen maand pas 99 mm regenwater gevallen, in Boxmeer is dat zelfs maar 97,9 mm.