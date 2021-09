Weer honderden pillen gevonden in Cuijkse bosjes: ‘Geen idee waarom het nog een keer gebeurt’

Shirley van Hoof, van de Padbroekse wijkraad, was er dit keer snel bij. ,,De fietsers die de pillen aantroffen hadden me binnen een mum van tijd bereikt en wij hebben op onze beurt gelijk de politie en boa's ingeschakeld.” Met als resultaat dat de pillen binnen no-time weer van straat geraapt zijn. ,,Alles is eigenlijk al weer onder controle, de straat en de bosjes zijn weer schoongeveegd.”

‘We zijn extra alert vanavond’

Het gaat volgens Van Hoof om precies dezelfde pillen als de vorige keer. ,,Het zijn ook dit keer antipsychotica pillen, van het merk Seroquel. Voor kinderen en huisdieren natuurlijk levensgevaarlijk!”



Een verschil met de vorige keer is wel dat het er een stuk minder zijn dan de vorige keer. ,,Het zijn er een paar honderd schat ik zo. De vorige keer waren het er echt veel meer. Maar goed, we blijven extra alert natuurlijk vanavond. Hopelijk hebben we alle pillen inmiddels opgeruimd.”



Enig aanknopingspunt over wie de pillen heeft gedumpt, ontbreekt. ,,Er reed wel een verdachte scooter door de straat volgens de fietsers, maar zonder kenteken of iets is dat natuurlijk geen concreet aanknopingspunt. De politie neemt dit absoluut mee in hun onderzoek, maar het wordt wel lastig om te achterhalen wie dit heeft gedaan denk ik.”