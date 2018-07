Wegdek in Cuijk komt omhoog door de hitte

Gelovigen blijven nieuwe 'kerk' in Cuijk trouw

23 juli CUIJK - Dat je niet per se een kerk als zodanig nodig hebt voor eucharistievieringen, bewijzen ze sinds kort in Cuijk. De Jozefkerk in de wijk De Valuwe is niet meer. De kerk uit 1964 is eerder dit jaar grondig verbouwd tot het nieuwe multifunctionele wijkcentrum van de multiculturele wijk in Cuijk-Noord.