Wielrenner naar ziekenhuis na botsing met stilstaande auto in Sint Agatha

Een groepje wielrenners passeerde een geparkeerde auto toen daar een persoon uit stapte. De wielrenner moest daarvoor uitwijken, maar tegelijk reed ook een auto van een oprit. Hierdoor knalde een 73-jarige man achterop een stilstaande auto.



In eerste instantie had de man alleen last van zijn vinger, later kreeg hij ook last van zijn ribben. De man is uiteindelijk met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Mogelijk heeft hij enkele ribben gebroken en last van zijn longen.