Winkels stoppen met afhaalpunt pakketjes: ‘Wel een postzegel kunnen kopen maar geen ansichtkaart is van de zotte’

ZEIST/CUIJK/MILL - Ophalen of wegbrengen van pakketjes. Vanaf maandag is dat niet overal meer mogelijk. Veel winkelketens sluiten vanaf maandag de deuren voor de pakketservice. Het gaat om tabaks- en boekenwinkels die zelf niets mogen verkopen maar wel voor de pakketten open moeten blijven. Het levert ze veel boze klanten op. Winkels als Karwei en Gamma blijven wel open voor het halen en brengen van pakketjes.

,,Het is van de zotte dat mensen in een winkel wel een postzegel mogen kopen, maar geen ansichtkaart", zegt Janwillem Burgering, directeur van de brancheorganisatie NSO van de tabaks- en gemaksdetailhandel. Hij snapt dat ondernemers de winkels vanaf maandag sluiten.

Vanwege de strenge lockdown zijn de zogenaamde winkels voor niet essentiële spullen dicht tot 19 januari. De NSO stuurde eerder deze week een brandbrief naar minister Ferd Grapperhaus.

‘Nee’ verkopen

Burgering: ,,Het sluiten van de winkel is natuurlijk erg vervelend voor onze klanten. Maar een winkel openhouden waarin je alleen maar ‘nee’ mag verkopen, met een marginale vergoeding die niet opweegt tegen de kosten die je moet maken, mag je zelfs van onze altijd op service gerichte ondernemers niet verwachten.”

Burgering kent de voorbeelden van mensen die geen boek mogen kopen bij de winkel, dat boek vervolgens bij bol.com gaan bestellen en het dan vervolgens in diezelfde winkel wel op mogen halen. ,,En het helpt niet bij het tegengaan van de verspreiding van het virus. Natuurlijk willen we niet dat mensen massaal naar de koopgoten gaan. Maar onze winkels staan vooral in de wijken en de dorpen. Dicht bij de mensen. Nu gaan klanten naar de supermarkten waar het toch al erg druk is.”

Quote Onze winkels staan vooral in de wijken en de dorpen Janwillem Burgering, Directeur NSO

De oproep van de NSO wordt ondersteund door onder meer Audax (met winkels als The Read Shop, Ako en Bruna) en de Primera.

Rood-witte linten

René Schipperheijn van de Primera in Mill ziet dat klanten het niet altijd snappen. ,,Die stappen gewoon onder de rood-witte linten door en gaan vrolijk shoppen. Dan moeten we ze toch echt zeggen dat ze hun spulletjes terug moeten leggen. Ze kunnen wel mailen of bellen wat ze nodig hebben. Dan komen we het brengen.”

Volgens Burgering van de NSO is dat het beste. ,,Je kan je als ondernemer beter focussen op je eigen handel. Als mensen iets nodig hebben, spring je op je fiets om het thuis te brengen. daar heb je als ondernemer meer aan dan alleen openblijven voor de pakketjes.”

Bijkomend nadeel is dat geldautomaten die in winkels staan ook niet meer bereikbaar zijn. ,,Daar hebben vooral ouderen mensen last van.”

Wel open

Ondernemers van de aangesloten winkels maken hun eigen keuzes. Sluiting wordt ze niet opgelegd. André Plönes van The Readshop in Cuijk zegt open te zullen blijven. ,,Zo heb ik in ieder geval nog een beetje contact met mijn klanten.”

Ook de bouwmarkten Gamma en Karwei blijven open. ,,Mensen die niet in onze winkels terecht kunnen, kunnen wel via ons click en collect-systeem spullen bestellen die ze dan in de winkel kunnen afhalen. Dat systeem bestond bij ons al”, zegt Desiree Schelle van Intergamma. ,,Achter de kassa is de winkel afgeschermd en is duidelijk dat daar niet gekocht kan worden.