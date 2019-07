Zoekactie naar vermiste snorkelaar bij Cuijk, man komt nietsvermoedend zelf het water uit

Vrijdaginterview De warme uitstra­ling van Huub Niessen zorgt voor een flink bedrijf in dagbeste­ding

28 juni CUIJK - Huub Niessen is in een paar jaar tijd een icoon geworden op het gebied van dagbesteding. Wat ooit begon als een een project om dagbesteding te realiseren voor zijn eigen zoon Luuk, is inmiddels uitgegroeid tot een flink bedrijf. De Stichting Dagbesteding Cuijk van Huub Niessen, beter bekend als de Looierij, biedt inmiddels dagbesteding aan zo’n honderd mensen en heeft meer dan vijftig medewerkers in dienst.