Zoektocht naar hond van overleden vrouw uit Cuijk: waar is Brammetje?

CUIJK - Het is een schattig klein hondje, Brammetje, een Yorkshire Terriër van ruim vier jaar. Alleen niemand weet waar het hondje is. Het beestje is als vermist opgegeven door Patricia Peters uit Cuijk. Brammetje was het hondje van haar vriendin Trudy van der Ven.

Die 63-jarige vrouw werd halfweg vorige maand dood gevonden in haar woning aan de Mgr. Zwijssenstraat in Cuijk. Vermoedelijk was ze al een paar dagen eerder overleden toen ze werd gevonden nadat haar moeder alarm had geslagen omdat die al een paar weken niets van haar dochter had gehoord.

,,Maar toen Trudy gevonden is, was het hondje niet in het huis”, vertelt Peters. ,,Politie, familie en woningbouwvereniging hebben de woning al een paar keer binnenste buiten gekeerd, maar niets gevonden. We weten dus niet of het diertje ergens dood ligt of door iemand anders in huis is genomen. Het is een raadsel.”

De Cuijkse kende de overleden vrouw al bijna 20 jaar. ,,Ik woonde destijds bij Trudy op de hoek. We kwamen elkaar tegen bij het uitlaten van onze hondjes. We werden goede vriendinnen en ik kon altijd bij haar terecht als ik zelf eens in de knoop zat”, vertelt Peters.

Oproep op Facebook

Peters schakelde diverse dierenasiels in. ,,We hebben er veel gemaild, maar nergens is het hondje binnengebracht.” Het ophangen van oproepen bij diverse winkels in Cuijk en het plaatsen van de oproep om uit te kijken naar Brammetje op Facebook hebben tot nu toe niets uitgehaald.

,,Ik maak me erg veel zorgen om het diertje. Het heeft ook medicijnen nodig. Trudy zorgde niet altijd even goed voor haar hondje. Al een paar keer had het bij mij gelogeerd. Ik wil het diertje graag in huis nemen. Dus ik hoop dat iemand Brammetje vindt en het mij laat weten.