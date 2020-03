Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen

Woordvoerder Hans Stupers van het bedrijf Bontrup dat het granuliet stort, bevestigt tegenover deze krant dat er in de Kraaijenbergse Plassen ook granuliet is gestort. In Cuijk is in de periode 2012-2016 260.000 ton granuliet gestort. Dat is twee keer zoveel als in 2016 in Over de Maas is gestort. Dat blijkt uit een opgave van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.