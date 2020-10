Zorgen over stort van granuliet in plassen bij Cuijk

‘Horeca-campagne nu belangrij­ker dan ooit’

13 oktober BOXMEER - ‘Het is veilig in de horeca.’ Om dat duidelijk te maken was er een campagne gestart. Maar met de nieuwe corona-maatregelen zit het er voorlopig niet in om naar het café of restaurant te gaan. ,,Dat geeft juist aan dat onze campagne belangrijker is dan ooit”, zegt Jan Witmer van de Koninklijke Horeca Nederland regio Oost-Brabant.