16-jarige jongen heeft sleutel van gestolen auto in zijn zak

Sportieve ambities heeft Fair Play (nog) niet

25 juli CULEMBORG - Hij had er alle vertrouwen in, maar toch was Machid el Boustati vorige week enigszins opgelucht toen zijn club SMVC Fair Play ruimte kreeg toegewezen op sportpark Terweijde. Een jaar geleden liep de rentree van de Culemborgse voetbalclub op de velden van Focus’07 immers nog op het laatste moment mis. De langverwachte terugkeer op het sportpark in de eigen wijk was ‘best even een momentje’, zegt El Boustati die tevreden constateert dat zijn in 2013 ter ziele gegane club weer volop leeft.