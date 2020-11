19-jarige vrouw bedreigd na aanrijding met crossmotor waarbij ze ernstig gewond raakte

CULEMBORG - Een 19-jarige vrouw is bedreigd na een aanrijding dit voorjaar in het centrum van Culemborg . Ze werd fietsend geraakt door een passerende crossmotor, waardoor ze zwaar ten val kwam en haar rug en bekken brak. De motorrijder is nog voortvluchtig, de politie zet alles op alles om hem te achterhalen.

Dat heeft de politie laten weten in het tv-programma Opsporing Verzocht. Na het item in de uitzending kwamen acht nieuwe tips binnen, bleek vanochtend.



De jonge vrouw is volgens een woordvoerder van de politie via een anoniem account op Instagram te verstaan gegeven dat ze de zaak moest laten rusten. De politie noemt dit ‘natuurlijk absurd’ en toonde in de uitzending camerabeelden van de man en een van zijn kompanen. Wie er achter de bedreiging zit, is volgens de politie uit onderzoek niet duidelijk geworden.

Quote Alle lucht werd uit mijn longen gezogen, ik voelde heel veel pijn. slachtoffer ongeval

‘Ik ben er nog lang niet’

Het slachtoffer deed in de uitzending haar verhaal. Vooral het feit dat de man er na de botsing vandoor ging, zit haar dwars: ,,Dat hij weggerend is, dat snap ik gewoon niet.’’



Ze vertelt nog veel last te hebben van de gevolgen van de aanrijding. ,,Het is niet alleen lichamelijk herstel, maar je moet dit ook mentaal verwerken. Het is beter dan het is geweest, maar ik ben er nog lang niet.’’

‘Ik lag te gillen’

Het ongeval gebeurde op vrijdag 17 april rond 19.00 uur 's avonds. De vrouw wilde de Zandstraat in Culemborg inslaan toen drie motoren opdoken.



Een ervan, een crossmotor waarmee je niet op de openbare weg mag rijden, raakte haar, waardoor ze onderuit ging. Het slachtoffer zegt in Opsporing Verzocht: ,,Alle lucht werd uit mijn longen gezogen, ik voelde heel veel pijn. Ik lag te gillen, het was verschrikkelijk.’’



De bestuurder, die zonder helm reed, probeerde volgens de politie onmiddellijk om zijn motor op te pakken en er vandoor te gaan. Toen een omstander wilde ingrijpen, liet hij het voertuig achter en ging er vandoor. Hij werd opgepikt door een van de andere motorrijders, waarna ze vluchtten richting de Binnenpoort.

Opvallende driewielmotor

De politie heeft een signalement verspreid in de hoop de dader te vinden. Hij is 15-20 jaar, zijn huidskleur is ‘licht getint’ en hij droeg een zwarte polo en een zonnebril. Mogelijk valt het kennissen op dat de motor sinds dit voorjaar is verdwenen.



Ook hoopt de politie dat de bestuurder van een opvallende Piaggio driewielmotor, een van de andere motoren, wordt achterhaald. De politie zegt signalen te hebben dat dit voertuig na het ongeluk in een andere kleur is overgespoten.



Hoewel er best veel bewijs is, vermoedt de politie dat tipgevers terughoudend zijn omdat ze mogelijk bang zijn voor represailles vanuit het kamp van de motorrijders.

De motoren die betrokken waren bij het zware ongeval op de Zandstraat in Culemborg op beeld van beveiligingscamera's. © Politie

