30-jarige Culemborger overleden aan gevolgen vechtpartij; 27-jarige aangehouden

De 30-jarige is naar het ziekenhuis overgebracht waar hij is overleden. De 27-jarige man is door de politie aangehouden als verdachte. De man is inmiddels weer op vrije voeten maar blijft verdachte. In het politieonderzoek is gisteren sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Over de resultaten daarvan en over de doodsoorzaak wil de politie nog niets kwijt.