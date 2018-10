5 vragen over autobranden in Culemborg ‘...het zou toch niet weer..‘

CULEMBORG - Drie auto's vlogen in brand in de nacht van donderdag op vrijdag in Culemborg. Per jaar gebeurt dat met honderden auto's. Maar in Culemborg – dat tussen de zomer van 2016 het najaar 2017 kampte met een fikse reeks autobranden – klinkt al snel de angstige vraag: het zou toch niet weer... Daarom: 5 vragen over autobranden.