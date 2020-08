A2 gaat dicht voor oefening met hoogwater

Die dijk moet er dan voor zorgen dat het gebied ten westen ervan niet vele meters onder water komt te staan. Op de plek waar de Diefdijk de A2 kruist is een coupure, die afgesloten kan worden in geval van hoogwater.

Omleidingen

Coupure is opening in dijk

Een coupure is een opening in de dijk, die bij hoogwater wordt dichtgezet. Het Waterschap Rivierenland oefent regelmatig, ook bij de Waalkade in Tiel, of het sluiten van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren.