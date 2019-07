Afvalcontainer Avri gaat open met OV-chipkaart

Gewoon in plaats van de afvalpas een ov-chipkaart bij de lezer houden en... Sesam open u. Het trucje werkt in de wijk Parijsch, de binnenstad en, zelf geprobeerd, ook in Achter ‘t Zand en Lanxmeer. Zeker drie containers gingen keer op keer open, zodat je je kosteloos en semilegaal kun ontdoen van talloze eenheden van dertig liter, het maximum per stortbeurt. Niet gedaan, overigens. Voor het afleveren van één zak van maximaal dertig liter betaal je 1 euro.

Columnist ontdekte het

De tip kwam via een lokale Facebook-groep die een column van Jan Beijer uit Tiel had overgenomen. De oud-gemeentevoorlichter had zondagavond, toen hij nog gratis een zakje wilde afleveren bij zijn container, per ongeluk de ov-chipkaart uit zijn portemonnee gehaald in plaats van de Avri-pas.



Tot zijn verbazing ging de schuif open. Toch had ook Beijer kunnen weten dat wat hij deed, niets nieuws was. Twee jaar geleden reageerden paslezers van Utrechtse afvalcontainers al op de vervoerpas, de pas voor het stadhuis en, ook leuk, de bierpas van studentenvereniging Unitas.



En wie nog verder teruggraaft, in 2010 (!) ontdekten Eindhovense studenten al dat hun ov-chipkaart ook de ondergrondse afvalcontainers in de hele stad openden. Allemaal eenvoudig te vinden op internet.



Of ze bij Avri hebben gekeken naar fouten die in het verleden zijn gemaakt, kan niet direct worden achterhaald. De voorlichter was bereikbaar, de directie blijkbaar niet.