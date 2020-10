Alle passagiers moeten trein in Culemborg uit vanwege rook door smeulende airco

VRIJDAGINTERVIEW Corona biedt voor Wieke Vrijhoef nieuwe kansen: ‘Ik voelde me een bevoor­recht mens’

25 september BOXMEER / CULEMBORG - Ineens stond Wieke Vrijhoef (33) op straat. Door corona werd voor theater De Weijer in Boxmeer het faillissement aangevraagd. Inmiddels is ze begonnen aan een nieuwe baan, directeur van het theater De Fransche School in Culemborg.