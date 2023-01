Als stadsdichter ontdekt Marinda Pieron Culemborg opnieuw: ‘Geniet volop als ik met de hond wandel’

Enkele overeenkomsten met haar voorganger zijn opvallend. Net als Ria van Koppen-Post, stadsdichter in 2020 en 2021, is Marinda Pieron bij haar aanstelling 39 jaar. En ook woont ze betrekkelijk kort – een jaar – in Culemborg. Wat hen onderscheidt, is dat Pieron Culemborgse roots heeft. ,,Ik ben geboren in het ziekenhuis in Tiel, vanaf dag 1 woon ik in Culemborg. Ik ging hier naar de basisschool, deed havo bij Lek en Linge en mijn eerste baan was bij Theater De Fransche School als project- en educatiemedewerker.’’

Op de basisschool, blikt Pieron (1983) terug, zag het er nog niet naar uit dat ze iets met taal ging doen. ,,Ik had moeite met de technische kant, waardoor taal vaak een worsteling was. Het plezier van spelen met taal en je vrij voelen met woorden kwamen later. Op Lek en Linge kregen we een workshop dicht- en drukkunst. Ik schreef het gedicht Fris Fruit en een luikje ging open. Zo kon taal dus ook zijn!’’ Een van haar eerste dichtregels: ‘Soms komen woorden zo dichtbij dat ze je raken.’ Pieron: ,,Dit verwoordt ook wat poëzie voor mij is: gevoel, beweging, beelden, schuilen in zinnen, je eigen stem vinden.’’

Terugkeer naar Culemborg een bewuste keuze

Toen het project waar ze in Culemborg aan werkte niet werd voortgezet, vertrok ze naar Amersfoort. Om na een aantal jaren in De Meern neer te strijken. De terugkeer naar Culemborg had ze aanvankelijk niet zien aankomen. ,,Als je me dat vroeger had gevraagd, had ik nee gezegd. Maar de keuze is toch bewust. Culemborg heeft stadse elementen en de natuur is dichtbij. Ik geniet volop als ik met de hond wandel.’’

De poëzie die ze tot nu toe maakte, hield ze vooral voor zichzelf. Toen ze de oproep zag voor stadsdichter wierp ze de schroom van zich af. Pieron, nu werkzaam als leescoach bij Bibliotheek Rivierenland, heeft een missie: ,,Ik kijk er naar uit om de rol van stadsdichter, op mijn eigen wijze, verder te mogen gaan invullen en gedichten te mogen delen met inwoners van Culemborg.”

Gedichten dichterbij brengen

,,In de rol van stadsdichter wil ik me inzetten om gedichten dichterbij te brengen, toegankelijker te maken op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zodat kinderen kunnen (her)ontdekken dat je je kunt uiten met taal en je eigen stem vinden, juist door soms door de ogen van een ander te kijken. Iets wat ik van onschatbare waarde acht in deze tijd. ‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’, schreef Einstein al. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik samen met de kinderraad gelijk al de pen opgepakt. De woorden stroomden door het stadhuis.’’

WoordenWater Het water stijgt

De rivier heeft een opwelling

en wil ongewild gezien worden

Het WoordenWater staat mij aan de lippen

Kolkend spraakwater van wilde woorden

sijpelen onder vaste oevers door

Dreigen mijn mond te overstromen

zoals het al zoveel vaker

mijn zolderkamer

blank liet staan

en het hartvochtig, onrustig achterliet

Ophogingen van beleefde, gevreesde

strategische, zachte en bedachte woorden

zetten geen

zoden meer

aan de dijk

Ze sussen hooguit wat letters

en dromen in slaap

Er zullen zandzakken geschept

moeten worden

met woorden van moed, misschien wel met dt

zodat de dichtmoed me niet

in de schoenen zinkt

sokken nat en inkt

onleesbaar maakt

Er zullen zandzakken gevuld

met zinnen mogen worden

als Je bent veilig

en Ik weet het

niet

We zullen altijd dansen met het water

of we nu willen

of

niet Een gedicht van Marinda Pieron