Ambtenaar zou spil zijn in zaak rond valse facturen voor gemeenten, politie legt beslag op huis en auto

Pompoenen in alle soorten, kleuren en maten in het pompoenwal­hal­la van Greet en Corné

5 oktober Wordt het een oranje, een witte of een groene? Een platte, ronde of ovale? Wellicht een met streepjes? In het pompoenenwalhalla van Greet en Corné Sneijers in Culemborg kijkt iedereen de ogen uit. Want 150 soorten pompoenen en kalebassen zijn er bijna nergens te zien. En het blijft hobby, hè.