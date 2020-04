Arrestaties na ernstige mishandeling op straat in Culemborg: politie lost waarschuwingsschoten

Verschillende mensen waren betrokken bij het incident. Uiteindelijk moesten agenten twee waarschuwingsschoten lossen om de orde te handhaven. De straten werden afgezet. Bij het conflict is geweld gebruikt en is iemand ernstig mishandeld. Er zou sprake zijn van een ruzie tussen bekenden.

Dit alles speelde zich af op de Hoge Akker en Jerusalem. In beide straten was sprake van een mishandeling. Of er één of meerdere slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.