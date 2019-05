Auto belandt op kop bij aanrijding in Culemborg

video Lek en Linge organi­seert History Post-le­zing met Hedy d’Ancona

27 mei CULEMBORG - Op het ORS Lek en Linge wordt 5 juni een History Post-lezing gehouden door politica Hedy d’Ancona. De lezing zal gaan over 100 jaar vrouwenkiesrecht. ,,We willen vooral laten zien wat voor een strijd dat al jaren is.’’, aldus organisator docente Henrike Luijk in een video op Facebook.