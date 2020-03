Auto botst op boom bij Culemborg; bestuurder raakt bekneld

Rivieren­land valt stil vanwege corona: lege theaters en lege sportvel­den

9:53 TIEL - De ongerustheid over het Coronavirus neemt toe in Rivierenland. ,,Bijna alles wordt afgelast’’, zegt Loudi Pot van Pluk in Geldermalsen. ,,We merken dat mensen wegblijven of bellen of bijvoorbeeld de zwemlessen wel doorgaan’’, zegt Carla den Ouden, manager van Sportplaza Tiel.