Autobedrijf lost vervoersprobleem zorgboerderij De Witte Schuur op: ‘Blij om drama achter ons te laten’

DE KWESTIE Wat vindt u: moet de gemeente maatrege­len nemen om de overlast van houtrook te beperken?

Gezellig, zo’n houtkachel... en het is nog gunstig voor je energierekening ook. Maar niet iedereen wordt gelukkig van stoken: geregeld wordt er in een buurt geruzied over de overlast die een kachel veroorzaakt. Ook is er steeds meer aandacht voor de gezondheidseffecten van houtstook.