Bandwedstrijd Parel van de Betuwe trapt zaterdag af in Gelderlandfabriek

De kick-off is de traditionele opening van het Parelseizoen dat zijn 32ste jaargang beleeft. Op 21 april is, ook in Culemborg, de finale van deze regionale popcompetitie, die in 1990 in Buren begon. Dit keer doen zes jonge bands mee: 6 Times A Charm, BLIMP, Dysania, Reyck, The Applepickers en Turmoil. Ze worden zaterdag klaargestoomd voor het grote werk via een workshop podiumpresentatie van de Everdingse professioneel zanger Linda Vink en een workshop zakelijk en pr door de in Culemborg woonachtige muzikant, manager en boeker Walter Wilhelm.