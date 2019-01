Bart baalt van ondergrondse container voor zijn deur

GELDERMALSEN/ CULEMBORG De plaatsing van ondergrondse containers in de regio gaat niet zonder slag of stoot. Bart van Tergouw uit Culemborg is een van de inwoners van het rivierengebied die enorm baalt dat hij binnenkort een ondergrondse container voor zijn huis heeft.

Eind 2017 is besloten dat de meeste inwoners van de regio hun kliko moeten inleveren. Voortaan moeten deze inwoners hun afval in 30 literzakken naar een ondergrondse afvalcontainer brengen.



Avri, dat in de gemeente huishoudelijk afval inzamelt en verwerkt, plaatst deze containers sinds september.

Richtlijnen

Voor de plek van de containers bestaan richtlijnen. Zo is het niet de bedoeling dat die plek 'onaanvaardbare overlast' teweegbrengt en worden de containers bij voorkeur niet gebouwd voor een deur, raam of balkon van een woonhuis.



Maar daar slaan ze bij Van Tergouw de plank mis, zegt hij. De ondergrondse container die Avri aan de Nachtegaallaan in Culemborg wil plaatsen, is namelijk pál voor zijn deur. ,,Als ik op de bank in de woonkamer zit, zie ik straks iedereen vrolijk zijn zakje vuil brengen.’’

Geklepper?

De containers worden op een plek in de wijk geplaatst op maximaal 250 meter van een woonadres, zodat mensen niet te ver hoeven te lopen met een vuilniszak.



Avri heeft bewoners een plattegrond gestuurd waarop is te zien wie waar het afval kan brengen. Hierop heeft Van Tergouw geteld dat 92 gezinnen naar de container aan de Nachtegaallaan moeten. ,,We hebben nu kliko's van 60 liter en in de ondergrondse containers mogen alleen zakken van 30 liter. Als die gezinnen dan twee keer in de week een zakje komen brengen, wordt dat een geklepper van jewelste.’’

Stankoverlast

Daarnaast staat de container volgens Van Tergouw straks ook vol in de westenwind, waardoor 's zomers stankoverlast kan ontstaan, en staat hij op een gevaarlijke kruising, zo stelt de Culemborger.



,,En dat terwijl twintig meter verderop een groen veldje is met parkeerplaatsen waar zelden iemand parkeert. Daar heeft niemand last van de stank en kijkt niemand erop. Waarom niet daar?''

Rubber in trommels

Een woordvoerder van Avri laat weten niet in detail in te willen gaan op de kwestie. Dat gebeurt woensdag bij de bezwarencommissie. Wel laat de woordvoerder weten dat er aan stankoverlast ie gedacht.



,,Om stank- en geluidsoverlast te voorkomen zijn de ondergrondse containers uitgevoerd met dubbelwandige en met rubber geïsoleerde trommels. De containers zijn uitgerust met een signaleringssysteem dat meet hoe vol de container is. Als de container voor tachtig procent gevuld is ontvangt Avri een signaal en neemt de container op in de route om te legen.’’

Communicatie