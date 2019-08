Bejaarde kankerpatiënt mishandelde nicht met pantoffel: OM eist voorwaardelijke taakstraf

Auto’s botsen op rotonde in Culemborg, vrouw (29) gewond

13 augustus CULEMBORG - Een 29-jarige vrouw uit Bleiswijk is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto’s in Culemborg. Ze zat in een auto die rond 14.00 uur op de rotonde bij het Esso-tankstation in Culemborg in botsing kwam met een ander voertuig