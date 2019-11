Bestuurder met hevige brandwonden afgevoerd na botsing in Culemborg: auto vliegt in brand

Culemborg­se veteranen treffen elkaar bij concert van de Fanfare Bereden Wapens

14 november CULEMBORG - Stichting Veteranen Culemborg is nog maar net opgericht, of de eerste grote publieke manifestatie dient zich aan. Zaterdag treedt de Fanfare Bereden Wapens, een van de militaire beroepsorkesten, op in de Grote of Barbarakerk.