Kunstenaar Hans heeft een missie: ‘toevallig’ groen in Utrecht uit de anonimi­teit halen

Een appelboom midden op de kade van de Wittevrouwensingel of een eikenboom midden op de stoep. Beeldend kunstenaar Hans van Lunteren brengt al jaren allerlei ‘toevallig groen’ in kaart: inmiddels al bijna honderd bomen in de hele stad. Het zijn zaailingen op plekken waar ze nooit zijn bedoeld, maar die wél onderdeel zijn van de stad.