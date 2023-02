Bewoners en ondernemers zijn tegen, maar tóch staan er containers in centrum van Vianen: ‘Waarom daar?’

Thuis vertellen jonge ventjes dat ze als ‘koerier’ werken, in praktijk zijn ze keiharde plofkra­kers

Ze ronselen jonge jongens, het liefst uit achterstandswijken. Verleiden ze met dure auto’s en snel geld. Ze krijgen een ‘stoomcursus plofkraken’ in Spanje of Overvecht. En mogen dan ‘werken in Duitsland’. Dit is een uniek inkijkje in de wereld van een Utrechtse plofkraakbende. ,,Broer, de eerste de beste, die wil ik vanavond knallen.’’