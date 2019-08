Bij Vriendenschaar kunnen nu ook peuters van 2 en 3 jaar voetballen

Concurrent blijft zich verzetten tegen aanpak internet Rivieren­land

7 augustus TIEL/ZALTBOMMEL - Bij de voorbereiding van aanleg van glasvezel in het buitengebied is geen sprake geweest van een openbare aanbesteding, maar van een onderhandse, stelt Glasvezel Buitenaf. Daarom wil het alle stukken en correspondentie inzien over de aanbesteding. Het bedrijf doet daarbij een beroep op de Wet Openbaarheid bestuur.