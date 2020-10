BMW met gestolen cameralenzen te water in Culemborg

Fleur Veen niet écht blij met twee keer brons

26 augustus HEERENVEEN/WOLVEGA - Als ze er zelf niet in zou slagen goud te halen op het NK inline skaten, dan in ieder geval een van haar teamgenoten. Het liep anders voor Fleur Veen uit Beusichem. Een ontketende Manon Kamminga pakte vijf gouden medailles tijdens het NK inline skaten, dat vrijdag en zaterdag op de baan in Heerenveen en zondag op de weg in Wolvega plaatsvond.