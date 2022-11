Boerenzoon brak het gesloten bastion van eeuwenoude Culemborgse stichting open

Die heette ook Manus en was bestuurder van 1964 tot 1985. Stichting Elisabeth Weeshuis heeft als doel de erfenis van vrouwe Elisabeth (1475-1555) in te zetten voor mensen met minder kansen. Manus junior was eerst bestuurslid en werd later secretaris-rentmeester. Als een voormalige agrariër die ruilverkaveling had meegemaakt, was hij de aangewezen persoon om over de landerijen te waken die de stichting bezit en mede het kapitaal vormen.