Brandstichters verwoesten stapel hout voor bouwdorp van Culemborgse jeugd

Feestje voor ooit langste brug van Europa: Culemborg­se spoorbrug 150 jaar

11 juli CULEMBORG - Met zijn 157 meter overspanning boven water was de spoorbrug bij Culemborg in 1868 de langste brug van Europa. Het indrukwekkende bouwwerk deed dienst tot 1983, toen kwam de huidige brug ervoor in de plaats. De Gelderlandfabriek zet vanaf 19 juni de oude én nieuwe brug in de schijnwerpers tijdens de expositie Het stalen wonder aan de Lek.