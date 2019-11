Brandweer bevrijdt kind vanachter radiator

Tieler­waard telt nog net iets meer histori­sche dan nieuwe windmolens

5 november HELLOUW/INGEN - Nog even en het aantal hypermoderne windturbines gaat het aantal historische molens in de Tielerwaard overtreffen. In de Tielerwaard, het hart van Rivierenland, zijn komende zaterdag liefst achttien historische windmolens te bezoeken. En dat zijn er nog net iets meer dan de grote windturbines die al in bedrijf zijn langs de A15 en A2.